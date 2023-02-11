Жители Коми в 2022 году стали чаще путешествовать и отдыхать

Как сообщает Комистат, в прошлом году население региона потратило на оплату различных услуг около 55 миллиардов рублей. Для сравнения в 2021 году – 52,9 миллиарда. Расходы жителей Коми на оплату услуг уменьшились на 2,7% из-за инфляции.

В прошлом году жители республики увеличили расходы на санатории более чем в два раза, а сумма трат превысила 186 миллионов рублей.