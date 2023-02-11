Мужчин с этими именами невозможно терпеть: доводят жен до седых волос

С мужчинами с этими именами невозможно жить под одной крышей. Сперва они “белые и пушистые”, а потом превращаются в монстров. Семейная жить с этими людьми становится испытанием на прочность. Игорь

У мужчин с этим именем настроение меняется каждый час, что очень сильно вредит близким людям. Женщины рядом с ним чувствуют себя словно на пороховой бочке.

Юрий

Эти мужчины относятся к своим дамам с безразличием. Они всегда холодны и стремятся к уединению.

Олег

Они всегда чересчур самоуверенны и ненавидят людей, которые хоть чуточку лучше него. Мужчины с этим именем думаю, что все женщины вокруг им обязаны.