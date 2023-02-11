Осужденные из Коми научились печь блины

В СИЗО-2, в преддверии Масленицы, прошел мастер-класс для тех, кто проходит обучение на повара. Осужденные попробовали приготовить блины. Открытый урок прошел в цеху пищеблока спецучреждения. Об этом рассказали в пресс-службе УФСИНа по Коми.
Мастер Ольга Щербакова вместе с методистом Еленой Ларцевой показали заключенным, как проходит подбор необходимых ингредиентов и как сделать правильное тесто для блинов.
Обучающиеся сами пекли блины, в том числе с различной начинкой. Организаторы мероприятия отметили, что подобные мастер-классы эффективно передают профессиональный опыт мастера, так как участники активно работают в рамках занятия.