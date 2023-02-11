Из Коми стали реже уезжать

На 1 января 2023 года в Коми жили 725 969 человек. Внутри региона около 12 тысяч человек сменили место жительства. Людей в регионе становится меньше из-за миграционного потока и естественной убыли. Об этом сообщил Комистат.

В Коми превышение количества умерших над числом родившихся наблюдается с 2017 года. За 11 месяцев прошлого года в регионе родился 5891 ребенок, а умерло – 9558 человек.