Сыктывкарка стала подсудимой после свидания с мужчиной

Суд установил, что 28-летняя жительница Сыктывкара попала в колонию после кражи смартфона у знакомого из интернета. Правоохранители установили, что в октябре девушка пришла к мужчине в гости, где они начали вместе употреблять алкоголь. После – мужчина вызвал такси девушке, а сам ушел спать.

Уходя, девушка забрала его телефон с собой. Позже она призналась на следствии, что запомнила как выглядит пароль, и думала в дальнейшем использовать мобильное устройство в личных целях. Но разблокировать телефон у девушки не вышло, после чего она его выключила.