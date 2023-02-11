Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Сыктывкарка стала подсудимой после свидания с мужчиной

Сыктывкарка стала подсудимой после свидания с мужчинойpixabay.com

Суд установил, что 28-летняя жительница Сыктывкара попала в колонию после кражи смартфона у знакомого из интернета. 

Правоохранители установили, что в октябре девушка пришла к мужчине в гости, где они начали вместе употреблять алкоголь. После – мужчина вызвал такси девушке, а сам ушел спать.

Уходя, девушка забрала его телефон с собой. Позже она призналась на следствии, что запомнила как выглядит пароль, и думала в дальнейшем использовать мобильное устройство в личных целях. Но разблокировать телефон у девушки не вышло, после чего она его выключила.

Позднее она раскаялась в содеянном и передала телефон сотрудникам полиции, но это не помогло ей избежать уголовной ответственности. Суд назначил ей наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов.
 

...

  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости