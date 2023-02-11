“Лиза Алерт” обсудит вопрос безопасности детей с жителями Сыктывкара

11 февраля в Сыктывкаре пройдет встреча, где родители могут обсудить вопрос безопасности детей в столице Коми.
Во время общения поднимут вопрос безопасности детей. Людям сообщат когда и как начинать поиски, если потерялся ребенок. Родители узнают, как нужно вести себя ребенку в случае потери.
Присутствующие смогут задать все необходимые вопросы на родительском собрании.
Событие пройдет сегодня в 14:00 по адресу улица Коммунистическая, 11, на третьем этаже в конференц-зале "Ресурсного центра добровольчества Республики Коми".