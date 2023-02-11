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“Лиза Алерт” обсудит вопрос безопасности детей с жителями Сыктывкара

“Лиза Алерт” обсудит вопрос безопасности детей с жителями СыктывкараФото из архива "Про Город Сыктывкар"

11 февраля в Сыктывкаре пройдет встреча, где родители могут обсудить вопрос безопасности детей в столице Коми. 

Во время общения поднимут вопрос безопасности детей. Людям сообщат когда и как начинать поиски, если потерялся ребенок. Родители узнают, как нужно вести себя ребенку в случае потери.

Присутствующие смогут задать все необходимые вопросы на родительском собрании.

Событие пройдет сегодня в 14:00 по адресу улица Коммунистическая, 11, на третьем этаже в конференц-зале "Ресурсного центра добровольчества Республики Коми".
 

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