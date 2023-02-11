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Правоохранители Коми провели акцию “Антимошенник”

Правоохранители Коми провели акцию “Антимошенник”фото МВД по Коми

Сотрудники МВД по Коми организовали акцию “Антимошенник”. В рамках мероприятий правоохранители предупреждают жителей региона о преступлениях в сфере информационных технологий. Также в информационной кампании приняли участие члены общественных объединений. В работе содействовало более тысячи сотрудников правопорядка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

За время акции, участники провели беседы более с чем 700 жильцами многоквартирных домов. Сотрудники полиции проинформировали жителей Коми о разных способах мошенничества. Помимо этого, они попросили более внимательно относиться к разговорам по телефону с незнакомцами.

Также сотрудники спецслужб посетили около 400 организаций, где раздали более 28 тысяч информационных листов о методах, которые используют злоумышленники.

В дальнейшем работа по предупреждению мошенничества будет продолжена.
 

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