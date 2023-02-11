Правоохранители Коми провели акцию “Антимошенник”

Сотрудники МВД по Коми организовали акцию “Антимошенник”. В рамках мероприятий правоохранители предупреждают жителей региона о преступлениях в сфере информационных технологий. Также в информационной кампании приняли участие члены общественных объединений. В работе содействовало более тысячи сотрудников правопорядка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

За время акции, участники провели беседы более с чем 700 жильцами многоквартирных домов. Сотрудники полиции проинформировали жителей Коми о разных способах мошенничества. Помимо этого, они попросили более внимательно относиться к разговорам по телефону с незнакомцами.