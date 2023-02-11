Сыктывкарские школьники написали письма бойцам на СВО

В Гимназии имени А.С. Пушкина депутат горсовета столицы Коми Алексей Линков провел открытые уроки для учеников шестых классов, на которых ученики написали письма бойцам из региона, участвующим в специальной военной операции.

Как рассказал депутат, перед уроком он обратился к детям, чтобы они написали письмо от души, так как только дети могут лучше всего передать эмоции на бумаге.