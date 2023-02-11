Сыктывкарские школьники написали письма бойцам на СВО

В Гимназии имени А.С. Пушкина депутат горсовета столицы Коми Алексей Линков провел открытые уроки для учеников шестых классов, на которых ученики написали письма бойцам из региона, участвующим в специальной военной операции.
Как рассказал депутат, перед уроком он обратился к детям, чтобы они написали письмо от души, так как только дети могут лучше всего передать эмоции на бумаге.
“Хочу отметить, что они со всей серьезностью отнеслись к делу: не было ни переглядываний, ни перешептываний во время занятий. Старались писать красиво, выводили каждую букву, некоторые даже расчертили линейкой лист бумаги, чтобы строчки были ровными. Уверен, что эта поддержка нашим землякам на фронте очень дорога”, – заявил Алексей Линков.
Депутат сообщил, что все письма будут переданы в Волонтерский центр партии “Единая Россия” для дальнейшей отправки в зону проведения боевых действия ко Дню защитника Отечества.