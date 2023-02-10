Тракториста из Коми лишили свободы за нетрезвую езду

Районный суд в Ижме постановил, что 14 сентября прошлого года в селе Трусово Усть-Цилемского района мужчина управлял трактором в состоянии алкогольного опьянения. Позднее его остановил сотрудник ДПС. Мужчина отказался от медицинского освидетельствования.

В рамках судебного заседания мужчина согласился с предъявленным обвинением. Трактористу назначили наказание в виде лишения свободы сроком на восемь месяцев. Также ему запретили управлять транспортом на два года.