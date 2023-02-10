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Тракториста из Коми лишили свободы за нетрезвую езду

Тракториста из Коми лишили свободы за нетрезвую ездуФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Районный суд в Ижме постановил, что 14 сентября прошлого года в селе Трусово Усть-Цилемского района мужчина управлял трактором в состоянии алкогольного опьянения. Позднее его остановил сотрудник ДПС. Мужчина отказался от медицинского освидетельствования.

В рамках судебного заседания мужчина согласился с предъявленным обвинением. Трактористу назначили наказание в виде лишения свободы сроком на восемь месяцев. Также ему запретили управлять транспортом на два года.

Сам трактор был конфискован в пользу государства, так как транспортом было совершено преступление.
 

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