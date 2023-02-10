В Коми возбудили уголовные дела после проверки общежитий

Печорская прокуратура, после выездных обследований домов и жалоб жильцов, возбудила два уголовных дела.
В ходе проверок установлено, что в домах по адресам: Западная, 47 и Социалистическая, 12 и Печорский проспект, 69 в городе Печора, невозможно провести капремонт. В зданиях есть признаки аварийности, включая конструкции и перекрытия.
Межрайонная прокуратура Печоры направила в городской суд иск о признании незаконным распоряжения местной администрации о разрешении проживания в здании на улице Социалистической, 12.
По итогу возбуждено два уголовных дела о приведении в негодность объектов жизнеобеспечения и халатность. Об этом сообщила прокуратура региона.