В Коми возбудили уголовные дела после проверки общежитий

Печорская прокуратура, после выездных обследований домов и жалоб жильцов, возбудила два уголовных дела.

В ходе проверок установлено, что в домах по адресам: Западная, 47 и Социалистическая, 12 и Печорский проспект, 69 в городе Печора, невозможно провести капремонт. В зданиях есть признаки аварийности, включая конструкции и перекрытия.