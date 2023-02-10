Куда сходить на выходных: афиша мероприятий в Сыктывкаре на 11 и 12 февраля

Впереди два выходных и отдохнуть стоит так, чтобы хорошо взбодриться перед новыми рабочими буднями. Портал “Про Город Сыктывкар” подготовил подборку мест и событий, которые можно посетить 11 и 12 февраля в столице Коми.

Музыкальные мероприятия

Благотворительный вечер-концерт памяти Ирины Ким и Петра Наумова

Дата: 11 февраля

Время: 17:00

Адрес: ДК ”Бумажников”, улица Мира, 10/1

Вход – 200 рублей

Возрастное ограничение: 6+

Выступление кавер-поп группы SKY-BAND

Дата: 11 февраля

Время: 22:30

Адрес: ТЦ "Рубликъ", Клуб “Маяковский”, Куратова, 73/6

Вход – 300 рублей

Возрастное ограничение: 18+

Выступление рок-кавер группы “Большой джем”

Дата: 11 февраля

Время: 20:00

Адрес: Кафе “Арабико”, улица Карла Маркса, 231

Вход – 150 рублей (предоплата, в счет депозита на меню)

Возрастное ограничение: 16+

Театральные представления

Спектакль “Золотой цыпленок”

Дата: 12 февраля

Время: 11:00

Адрес: Театр оперы и балета, улица Коммунистическая, 32.

Вход от 250 до 300 рублей.

Возрастное ограничение: 0+.

Спектакль “Моя жена – лгунья”

Дата: 12 февраля

Время: 17:00

Адрес: Театр оперы и балета, улица Коммунистическая, 32.

Вход от 400 до 500 рублей.

Возрастное ограничение: 12+.



Спектакль “Свадьба с приданым”

Дата: 11 февраля

Время: 18:00

Адрес: Театр драмы имени Виктора Савина, улица Первомайская, 56.

Вход от 500 до 2000 рублей. Возможна оплата Пушкинской картой.

Возрастное ограничение: 12+.

Спектакль “В гостях у тетушки Роуз”

Дата: 12 февраля

Время: 10:00

Адрес: Театр драмы имени Виктора Савина, улица Первомайская, 56.

Вход – 300 рублей.

Возрастное ограничение: 6+

Спектакль “Корко аддзысьлам”

Дата: 12 января

Время: 17:00

Адрес: Театр драмы имени Виктора Савина, улица Первомайская, 56.

Вход – от 300 до 2000 рублей. Возможна оплата Пушкинской картой.

Возрастное ограничение: 12+

Концерт “Памяти Пушкина посвящается”

Дата: 11 февраля

Время: 17:00

Адрес: Республиканская Филармония, улица Ленина, 61.

Вход – от 200 до 600 рублей. Возможна оплата Пушкинской картой.

Возрастное ограничение: 0+

Мастер-классы

Мастер-класс “Валентинка с любовью”

Дата: 11 февраля

Время: 14:00

Адрес: Национальный музей Коми, Выставочный зал, улица Коммунистическая, 6.

Вход – 500 рублей.

Возрастное ограничение: 16+

Мастер-класс “Валентинка в технике стринг-арт”

Дата: 12 января

Время: 16:00

Адрес: Ресурсный центр добровольчества Республики Коми, улица Коммунистическая 11, 3 этаж.

Вход – 1000 рублей, 1500 – в паре.

Возрастное ограничение: 12+

Мастер-класс “Дизайн эко-сумки”

Дата: 11 февраля

Время: 16:00

Адрес: Ресурсный центр добровольчества Республики Коми, улица Коммунистическая 11, 3 этаж.

Вход от 900 рублей.

Возрастное ограничение: 12+

Мастер-класс по изготовлению торта “Валентинка” ко Дню всех влюбленных

Дата: 12 февраля

Время: 16:00

Адрес: Кулинарная студия “Киви”, Октябрьский проспект, 131/4.

Вход – 2300 рублей.

Возрастное ограничение: 12+

Спортивные события

Чемпионат и первенство Сыктывкара по сноуборду в дисциплине «биг-эйр»

Дата: 12 февраля

Время: 9:00

Адрес: Сыктывдинский р-н, с. Зеленец, м. "Зеленецкие Альпы".

Вход – 800 рублей (для участников).

Возрастное ограничение: 12+

Экскурсии

Путевая экскурсия "Сыктывкар - Ыб - Сыктывкар"

Дата: 12 февраля

Время: 11:00

Адрес: Выезд от Дома печати, улица Карла Маркса, 229.

Вход – 250 рублей – детский, 320 рублей – взрослый.

Возрастное ограничение: 0+



Программа в селе Ыб “История одного дня”

Дата: 12 февраля

Время: 11:00

Адрес: Выезд от Дома печати, улица Карла Маркса, 229.

Вход – 1400 рублей. (Включен трансфер и обед).

Возрастное ограничение: 0+

Кино

В сыктывкарском кинопрокате идут фильмы: “О чем говорят мужчины. Простые удовольствия”, “Быть”, “Знакомство родителей”, “Свободные отношения”. Среди мультфильмов: “Изумительный Морис”, “Кот в сапогах 2: последнее желание”. Стоимость билетов и наличие в прокате уточняйте на сайтах кинотеатрах.

