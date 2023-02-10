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Куда сходить на выходных: афиша мероприятий в Сыктывкаре на 11 и 12 февраля

Куда сходить на выходных: афиша мероприятий в Сыктывкаре на 11 и 12 февраляФото с сайта Театра оперы и балета

Впереди два выходных и отдохнуть стоит так, чтобы хорошо взбодриться перед новыми рабочими буднями. Портал “Про Город Сыктывкар” подготовил подборку мест и событий, которые можно посетить 11 и 12 февраля в столице Коми.

Музыкальные мероприятия

Благотворительный вечер-концерт памяти Ирины Ким и Петра Наумова

Дата: 11 февраля
Время: 17:00
Адрес: ДК ”Бумажников”, улица Мира, 10/1
Вход – 200 рублей
Возрастное ограничение: 6+

Выступление кавер-поп группы SKY-BAND

Дата: 11 февраля
Время: 22:30
Адрес: ТЦ "Рубликъ", Клуб “Маяковский”, Куратова, 73/6
Вход – 300 рублей
Возрастное ограничение: 18+

Выступление рок-кавер группы “Большой джем”

Дата: 11 февраля
Время: 20:00
Адрес: Кафе “Арабико”, улица Карла Маркса, 231
Вход – 150 рублей (предоплата, в счет депозита на меню)
Возрастное ограничение: 16+

Театральные представления

Спектакль “Золотой цыпленок”

Дата: 12 февраля
Время: 11:00
Адрес: Театр оперы и балета, улица Коммунистическая, 32.
Вход от 250 до 300 рублей.
Возрастное ограничение: 0+.

Спектакль “Моя жена – лгунья”

Дата: 12 февраля
Время: 17:00
Адрес: Театр оперы и балета, улица Коммунистическая, 32.
Вход от 400 до 500 рублей.
Возрастное ограничение: 12+.


Спектакль “Свадьба с приданым”

Дата: 11 февраля
Время: 18:00
Адрес: Театр драмы имени Виктора Савина, улица Первомайская, 56.
Вход от 500 до 2000 рублей. Возможна оплата Пушкинской картой.
Возрастное ограничение: 12+.

Спектакль “В гостях у тетушки Роуз”

Дата: 12 февраля
Время: 10:00
Адрес: Театр драмы имени Виктора Савина, улица Первомайская, 56.
Вход – 300 рублей.
Возрастное ограничение: 6+

Спектакль “Корко аддзысьлам”

Дата: 12 января
Время: 17:00
Адрес: Театр драмы имени Виктора Савина, улица Первомайская, 56.
Вход – от 300 до 2000 рублей. Возможна оплата Пушкинской картой.
Возрастное ограничение: 12+

Концерт “Памяти Пушкина посвящается”

Дата: 11 февраля
Время: 17:00
Адрес: Республиканская Филармония, улица Ленина, 61.
Вход – от 200 до 600 рублей. Возможна оплата Пушкинской картой.
Возрастное ограничение: 0+

Мастер-классы

Мастер-класс “Валентинка с любовью”

Дата: 11 февраля
Время: 14:00
Адрес: Национальный музей Коми, Выставочный зал, улица Коммунистическая, 6.
Вход – 500 рублей.
Возрастное ограничение: 16+

Мастер-класс “Валентинка в технике стринг-арт”

Дата: 12 января
Время: 16:00
Адрес: Ресурсный центр добровольчества Республики Коми, улица Коммунистическая 11, 3 этаж.
Вход – 1000 рублей, 1500 – в паре.
Возрастное ограничение: 12+

Мастер-класс “Дизайн эко-сумки”

Дата: 11 февраля
Время: 16:00
Адрес: Ресурсный центр добровольчества Республики Коми, улица Коммунистическая 11, 3 этаж.
Вход от 900 рублей.
Возрастное ограничение: 12+

Мастер-класс по изготовлению торта “Валентинка” ко Дню всех влюбленных

Дата: 12 февраля
Время: 16:00
Адрес: Кулинарная студия “Киви”, Октябрьский проспект, 131/4.
Вход – 2300 рублей.
Возрастное ограничение: 12+

Спортивные события

Чемпионат и первенство Сыктывкара по сноуборду в дисциплине «биг-эйр»

Дата: 12 февраля
Время: 9:00
Адрес: Сыктывдинский р-н, с. Зеленец, м. "Зеленецкие Альпы".
Вход – 800 рублей (для участников).
Возрастное ограничение: 12+

Экскурсии

Путевая экскурсия "Сыктывкар - Ыб - Сыктывкар"

Дата: 12 февраля
Время: 11:00
Адрес: Выезд от Дома печати, улица Карла Маркса, 229.
Вход – 250 рублей – детский, 320 рублей – взрослый.
Возрастное ограничение: 0+


Программа в селе Ыб “История одного дня” 

Дата: 12 февраля
Время: 11:00
Адрес: Выезд от Дома печати, улица Карла Маркса, 229.
Вход – 1400 рублей. (Включен трансфер и обед).
Возрастное ограничение: 0+

Кино

В сыктывкарском кинопрокате идут фильмы: “О чем говорят мужчины. Простые удовольствия”, “Быть”, “Знакомство родителей”, “Свободные отношения”. Среди мультфильмов: “Изумительный Морис”, “Кот в сапогах 2: последнее желание”. Стоимость билетов и наличие в прокате уточняйте на сайтах кинотеатрах.
 

 

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