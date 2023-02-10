У ухтинской станции юннатов появился ютуб-канал про животных, которую ведут дети

Ухтинская станция юннатов запустила проект на "Ютубе", где школьники рассказывают про животных зоопарка. Две девочки из Центра творчества имени Карчевского сами пишут сценарий, монтируют и снимают ролики. На 10 февраля вышло уже два выпуска. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с руководителем проекта Оксаной Юрченко и узнал подробности.

7 февраля на ютуб-канале “В мире животных с Анютой” вышел первый пилотный выпуск. Над идеей и разработкой проекта дети работали с осени 2022 года. Авторами канала являются две школьницы второго и восьмого классов.

“Первый выпуск дети сделали полностью сами: монтаж, съемка, сценарий — все было на них. После того, как он вышел, я посмотрела и сделала уже свои замечания. Поняли, что нам нужна единая концепция, будем работать над этим. Мы решили, что будем создавать именно ютуб-канал, потому что большинство детей сидят на этой платформе”, — объяснила руководитель проекта Оксана Юрченко.

Цель проекта — привлечь больше посетителей в зоопарк и рассказать людям интересные факты о животных.