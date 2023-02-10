В трех дворах Сыктывкара обнаружили не качественную уборку снега

Мэрия столицы Коми и специалисты из сферы ЖКХ продолжают проводить рейды по дворам. Они проверяют уровень уборки территорий во дворах от сугробов. Об этом рассказала пресс-служба администрации Сыктывкара.
10 февраля в рамках рейда было проверенно более 15 дворов по улицам: Ленина, Карла Маркса, Димитрова, Дальняя и Октябрьскому проспекту. В трех дворах была обнаружена некачественная уборка снега.
Например, на проезжей части во дворах домов №№ 218 и 170 по Октябрьскому проспекту и на улице Дальней, 17 колейность составила более 10 сантиметров, хотя максимальный допуск составляет – 5.
По результатам проведенного рейда будет составлен отчет, который в дальнейшем отправится в соответствующие органы для принятия решения.