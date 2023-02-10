В трех дворах Сыктывкара обнаружили не качественную уборку снега

Мэрия столицы Коми и специалисты из сферы ЖКХ продолжают проводить рейды по дворам. Они проверяют уровень уборки территорий во дворах от сугробов. Об этом рассказала пресс-служба администрации Сыктывкара.

10 февраля в рамках рейда было проверенно более 15 дворов по улицам: Ленина, Карла Маркса, Димитрова, Дальняя и Октябрьскому проспекту. В трех дворах была обнаружена некачественная уборка снега.