Губернатор Коми предложил президенту России создать пеллетные производства на лесопилках

10 февраля Владимир Уйба принял участие в видеоконференции по вопросам развития лесной промышленности под председательством президента России Владимира Путина, которое сегодня проходит в Архангельске.
В ходе конференции губернатор региона сообщил, что несмотря на санкции в Коми удалось сохранить лесную отрасль:
“Благодаря своевременным федеральным и республиканским мерам мы удержали отрасль в рабочем состоянии. Мы не сократили ни одно предприятие и ни одно рабочее место. Это самая главная наша победа в 2022 году. При том, что санкции усложнили работу”, – сообщил глава Коми Владимир Уйба.
Также губернатор отметил, что в регионе запланированы инвестиционные проекты на пять миллиардов рублей в 2023 году. В ходе конференции Владимир Уйба предложил президенту страны субсидировать приобретения оборудования для производства биотоплива.