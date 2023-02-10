Губернатор Коми предложил президенту России создать пеллетные производства на лесопилках

10 февраля Владимир Уйба принял участие в видеоконференции по вопросам развития лесной промышленности под председательством президента России Владимира Путина, которое сегодня проходит в Архангельске.

В ходе конференции губернатор региона сообщил, что несмотря на санкции в Коми удалось сохранить лесную отрасль: