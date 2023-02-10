Душистый вазелин и пудра из СССР: что продают сыктывкарцы в интернете

Для многих сайты объявлений – отличная возможность продать технику, одежду или игрушки. А кто-то продает по-настоящему редкие или невероятно забавные вещи. “Про Город” публикует тройку самых любопытных товаров недели.
Пудреница времен СССР в отличном состоянии – 950 рублей
Вряд ли эту пудру все еще можно использовать по назначению, но выглядит она и правда достойно. Любителям коллекционирования такое объявление наверняка придется по вкусу, а вот обыватель вряд ли поймет, зачем покупать настолько просроченную косметику за такие деньги.
Вазелин душистый времен СССР – 250 рублей
Трудно сказать, каким именно ароматом покоряет этот вазелин спустя годы хранения. Однако упаковка выглядит интересно, а внимание привлекает цена – 10 копеек стоил этот вазелин в прошлом. Продавец утверждает, что продукт еще ни разу не использовали.
Мочалка Хагги Вагги – 450 рублей
Эта мочалка вряд ли оставит равнодушным. Жутковатая, милая и смешная вещица сделана вручную. Мочалку можно надеть на руку для удобства. Также продавец пишет о том, что при желании изготовит мочалку любой длины и расцветки.