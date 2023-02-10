Девушка из Сыктывкара пережила землетрясение в Турции

Эксперт по личному бренду, организатор мероприятий Алёна Дьяконова уже восемь месяцев живет в Турции, в городе Мерсин. 6 февраля в стране зарегистрировали как минимум два толчка магнитудой 7,7, еще одно землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали в центральной части Турции 8 февраля. Согласно последним данным, число погибших выросло до 6234, раненых – до 37 011. “Про Город” выяснил, как пережила землетрясение уроженка Сыктывкара.

Девушка поделилась, что выбрала самый безопасный с точки зрения сейсмологии район, однако 6 февраля Алёна проснулась от тряски в 4 утра.

“Сначала не поняли, что это такое. Потом захлопали двери из квартир в подъезде. Быстро оделись, выглянули во двор и увидели выбегающих со всех домов людей. Большинство людей с детьми сразу садились в машины и уезжали. Куда уезжали? Будут ли еще толчки? Что делать? Куда бежать? Все было непонятно. Решили взять рюкзаки с документами, телефонами, зарядками и выйти на улицу”, – поделилась девушка.

Прямо на ходу Алёна выкладывала в Telegram-канал “Сообщество” информацию о том, что делать во время землетрясения в Турции (“Сообщество” – Общественный культурно-образовательный центр Мерсина, – прим.ред).