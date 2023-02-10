Девушка из Сыктывкара пережила землетрясение в Турции

Эксперт по личному бренду, организатор мероприятий Алёна Дьяконова уже восемь месяцев живет в Турции, в городе Мерсин. 6 февраля в стране зарегистрировали как минимум два толчка магнитудой 7,7, еще одно землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали в центральной части Турции 8 февраля. Согласно последним данным, число погибших выросло до 6234, раненых – до 37 011. “Про Город” выяснил, как пережила землетрясение уроженка Сыктывкара.
Девушка поделилась, что выбрала самый безопасный с точки зрения сейсмологии район, однако 6 февраля Алёна проснулась от тряски в 4 утра.
“Сначала не поняли, что это такое. Потом захлопали двери из квартир в подъезде. Быстро оделись, выглянули во двор и увидели выбегающих со всех домов людей. Большинство людей с детьми сразу садились в машины и уезжали. Куда уезжали? Будут ли еще толчки? Что делать? Куда бежать? Все было непонятно. Решили взять рюкзаки с документами, телефонами, зарядками и выйти на улицу”, – поделилась девушка.
Прямо на ходу Алёна выкладывала в Telegram-канал “Сообщество” информацию о том, что делать во время землетрясения в Турции (“Сообщество” – Общественный культурно-образовательный центр Мерсина, – прим.ред).
“Простояли на улице около полутора часов, пообщались с соседями. В чатах посыпалось море вопросов, у всех была паника. Мы везде пересылали наш пост, где были указаны места сбора людей в Мерсине. Потом решили вернуться в квартиру, попили чай и заснули", – рассказала девушка.
Но многие не решились вернуться домой от страха, что толчки повторятся. Поэтому утром первым делом Алёна сообщила подписчикам, что офис “Сообщества” открыт для всех, кому страшно возвращаться домой.
“Люди подходили с утра, в течение дня, вечером. Около 100 человек – с детьми, собаками, кошками. Закупили чай, кофе, печенье, еду, воду. Детям включили мультики, раздали раскраски и карандаши. Взрослым проводили настольные игры, включили фильмы на экране с проектором. Пригласили кинезилога, которая поделилась техниками для того, чтобы снять панику и стресс”, – рассказала девушка.
На ночь в “Сообществе” остались около 40 человек. На два дня офис превратился в убежище для тех, кто не мог или боялся вернуться домой.
“Никогда не думала, что буду такое переживать. Со всех сторон шла информация о других городах и погибших, жуткие фото и видео разрушенных домов, полностью уничтоженных домов. В Мерсине нет пострадавших людей, не рушились дома, хотя трещины во многих домах появились. Но почти все переживали такое в первый раз. Естественно, у многих страх и паника из-за состояния полной беззащитности и неопределенности”, – поделилась уроженка Сыктывкара.
Справиться со стрессом и ужасом Алёне помогла загруженность.
“Нас, конечно, потрясло, хотя мы на третьем этаже живем. Паника была. И во вторую-третью ночь был немного страх, что снова повторится. Но самое главное, что меня обычно держит в кризисных ситуациях – это осознание, что если я не сохраню трезвость мышления и спокойствия, то кто поможет другим? Слава богу, с утра до ночи с понедельника и по сегодняшний день я загружена почти каждую минуту. Времени переживать нет, потому что постоянно занята помощью другим”, – призналась девушка.
В первый же день Алёна с единомышленниками объявили о сборе вещей для пострадавших.
“Договорились с администрацией Мерсина, они присылают нам большую машину каждый день и везут все в сортировочный центр. А оттуда уже на фурах два-три раза в день в города, пострадавшие от землетрясения. Люди едут в “Сообщество” каждый день с утра до позднего вечера, а то и ночью. Привозят, кто сколько может: кто-то пакет с подгузниками, кто-то целой машиной одежду, продукты, одеяла. Вчера мужчина привез 27 обогревателей!”, – рассказала сыктывкарка.
Сама Алёна, ее дом не пострадали, поэтому сейчас девушка все силы направляет на помощь тем, кому повезло гораздо меньше.