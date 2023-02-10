Жители Коми хранят в банках почти 168 миллиардов рублей

По данным на 1 января 2023 года, жители Коми держат на депозитах и банковских счетах (за исключением счетов эскроу) 167,8 млрд рублей. За год сумма на депозитах увеличилась на 9,1%, передает Банк России.

Большую часть сбережений – 95,5% – жители Коми хранят в рублях. За год сумма вкладов в рублях возросла на 12,6% и составила 160,4 млрд рублей.