Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 февраля

Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 21 февраля. Об этом журналистам в пятницу заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его данным, глава государства в послании сделает акцент на текущей ситуации. Кремль пока не принял решение, будет ли аккредитовывать иностранных журналистов на послание.

"Мы пока еще не приняли это решение, мы сообщим вам об этом", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков сообщил, что участники специальной военной операции, как ожидается, будут присутствовать в Гостином дворе на оглашении президентом РФ Владимиром Путиным послания Федеральному собранию 21 февраля.