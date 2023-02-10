Всем, у кого есть карта "Мир", дали срок до конца февраля. Потом будет уже поздно

Россиянам, которые пользуются банковскими картами "Мир" рассказали о важном сроке, который закончится в конце февраля, сообщает PRIMPRESS. Дело в том, что для владельцев карт ввели программы, благодаря которым можно получить дополнительные бонусы. При этом не важно, каким банком была выпущена карта. Однако пластик должен быть зарегистрирован программе лояльности от оператора карт.

Так, у владельцев карт будет возможность получить денежный возврат на счет при совершении определенных покупок. Например, кешбэк будут начислять за покупку билета на матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На карту вернется 10 % от стоимости билета.

Матчи будут проходить до 26 февраля. Деньги поступят в течение 5-7 рабочих дней.