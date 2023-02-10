У них вечно нет денег: главный финансовый неудачник среди знаков зодиака

Представители только одного знака зодиака не могут экономить. Им постоянно нужно что-то покупать, такие люди живут сегодняшним днем и не считают нужным отложить какую-то сумму на черный день. Кто же они, рассказал портал BLITZ+.

Речь идет о стрельцах. Импульсивные и энергичные, дети огня, настоящий ураган страстей. Они живут на всю катушку и привыкли к бессмысленному шику. Рожденные под этим знаком могут сходить в ресторан только для того, чтобы сфотографироваться в дорогом месте и продемонстрировать свою состоятельность.