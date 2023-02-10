В Сыктывкаре откроют детский сад на 12 дошкольных групп

В столице Коми проверили ход работ в новом детском саду местечка Кочпон-Чит. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
По данным администрации, на объекте уже закончились все ремонтные работы, помещения частично оснащены мебелью, также идет сборка фурнитуры в спальнях. По словам директора детского сада Светланы Романенко, работы выполняются в срок, а скоро начнется и благоустройство территории.
Учреждение примет 12 дошкольных групп. В здании также расположены бассейн, пищеблок, кружковый и спортивный залы и прачечные.
Напомним также, что недавно первый зампред правительства региона Эльмира Ахмеева с мэром столицы Коми Владимиром Голдиным осмотрели стройплощадки в Емвале и на улице Тентюковской, где в скором времени должны появиться новые учебные заведения. Как идут дела там, читайте по ссылке.