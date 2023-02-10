В Сыктывкаре откроют детский сад на 12 дошкольных групп

В столице Коми проверили ход работ в новом детском саду местечка Кочпон-Чит. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. По данным администрации, на объекте уже закончились все ремонтные работы, помещения частично оснащены мебелью, также идет сборка фурнитуры в спальнях. По словам директора детского сада Светланы Романенко, работы выполняются в срок, а скоро начнется и благоустройство территории.

Учреждение примет 12 дошкольных групп. В здании также расположены бассейн, пищеблок, кружковый и спортивный залы и прачечные.