Стало известно, в каком состоянии стройка будущих школ в Сыктывкаре

8 февраля первый зампред правительства региона Эльмира Ахмеева вместе с мэром столицы Коми Владимиром Голдиным осмотрели стройплощадки в Емвале и на улице Тентюковской, где в скором времени должны появиться новые учебные заведения.

Так, на территории школы №3 на улице Тентюковской, построят дополнительный корпус на 400 мест. Причина тому – массовая застройка жилыми домами в микрорайоне Орбита. В конце декабря прошлого года, объект получил положительное заключение госэкспертизы, благодаря чему была выбрана площадка под строительство.