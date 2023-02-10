Как получить скидку 0,7 процентов на ставку по ипотеке Сбера

Ипотеку в Сбере можно взять со скидкой 0,7% на ставку на весь период кредитования. С начала действия такой программы в июне 2022 года россияне оформили ипотеку со скидкой на 57 млрд рублей.

Чтобы получить такую скидку на ставку по ипотеке, нужно выбрать недвижимость на Домклик, это может быть: квартира, дом, часть дома, таунхаус, комната или апартаменты. А также соблюсти несколько критериев: