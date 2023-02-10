Жители Северо-Запада в 2022 г совершили б/н платежи через Сбербанк почти на 690 млрд руб

В 2022 году на Северо-Западе объём безналичных платежей, совершённых через каналы Сбербанка, составил почти 690 млрд рублей. Это на 3% больше, чем в 2021 году.

В числе самых безналичных регионов – Санкт-Петербург и Ленинградская область (почти 407 млрд рублей), Архангельская область (45 млрд рублей), а также Калининградская и Вологодская области (по 44 млрд рублей на каждую).