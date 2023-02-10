Добровольцы СВО из Коми получат особые условия при постановке в очередь на получение жилья

9 февраля Владимир Уйба встретился с родственниками участников специальной военной операции, где рассказал о разработке новых мер поддержки добровольцев.

В ходе встречи один из вернувшихся добровольцев рассказал, что из-за этого статуса не может получить звание ветерана, хотя юридически все участники спецоперации равны по статусу. Главный военком Республики Коми Дмитрий Федин разъяснил, что сейчас этот момент законодательно не урегулирован, поэтому нужно подождать. Он отметил, что вопрос держит на личном контроле.