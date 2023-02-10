Гороскоп на 10 февраля: день, который нужно провести с близкими

Можно навещать родственников, встречаться с друзьями, одноклассниками и однокурсниками; делать предложение руки и сердца и отвечать на него согласием; устраивать романтические свидания, отмечать помолвки и играть свадьбы: отношения, зарегистрированные в этот день, будут счастливыми и продлятся долго. Даже с начальством можно общаться без опаски получить нагоняй – напротив, оно с пониманием отнесется к идеям, высказанным подчиненными. Гороскоп на 10 февраля для Овнов

Любые действия, направленные на укрепление здоровья, будучи предпринятыми сегодня, превзойдут желаемый результат: можно приступать к занятиям спортом, садиться на диету или привыкать к здоровому питанию.

Гороскоп на 10 февраля для Тельцов

Попробуйте смотреть на окружающий мир и населяющих его людей с долей юмора или иронии: вы будете удивлены тому факту, насколько легче вам станет и жить, и работать, и общаться.

Гороскоп на 10 февраля для Близнецов

Удачными окажутся любые поездки – как по служебной, так и по личной надобности, поэтому сегодня можно отправляться хоть на край света – вам удастся решить все задачи, которые вы перед собой поставите.

Гороскоп на 10 февраля для Раков

Не бойтесь перемен, которые произойдут с вами в этот день: при всей своей внезапности и неожиданности, они будут предвещать приятные события, которые не заставят вас долго себя ждать.

Гороскоп на 10 февраля для Львов

Существует вероятность выгодного профессионального предложения, от которого нельзя отказываться, но и сразу же отвечать согласием тоже не стоит – возьмите хотя бы два-три дня на размышление.

Гороскоп на 10 февраля для Дев

Звезды рекомендуют вам осторожно относиться к просьбам, с которыми могут обратиться к вам малознакомые люди: не исключено, что они захотят решить важную для них проблему себе во благо, а вам – во вред.

Гороскоп на 10 февраля для Весов

Успех будет сопутствовать вам во всем, но особенно – в решении бытовых проблем, которые вы долгое время по самым разным причинам отказывались решать – похоже, дальше тянуть некуда.

Гороскоп на 10 февраля для Скорпионов

Увидев, что кого-то незаслуженно обидели, не делайте вид, что вас это не касается: в ваших силах восстановить справедливость, а судьба обязательно отблагодарит вас за проявленные доброту и милосердие.

Гороскоп на 10 февраля для Стрельцов

Не откладывайте на завтра – и уж тем более до понедельника – то, что можно сделать сегодня: стоящая перед вами задача потребует минимум усилий, а выходные не будут омрачены необходимостью ее решить.

Гороскоп на 10 февраля для Козерогов

Возможно, на работе вам предложат сделать то, чего вы раньше не делали, не отказывайтесь – воспользуйтесь прекрасным шансом наилучшим образом проявить себя с неожиданной стороны, приятно удивив начальство.

Гороскоп на 10 февраля для Водолеев

Присмотритесь к людям, которые в этот день появятся в вашем окружении – им суждено сыграть важную роль в вашей жизни, поэтому будет правильно, если вы уделите им чуть больше внимания, чем всем остальным.

Гороскоп на 10 февраля для Рыб