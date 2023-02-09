Закрытие молокозавода в одном из районов Коми не отразилось на количестве продукции

В Минсельхозе Коми сообщили, что закрытие молочного завода в Корткеросском районе никак не отразилось на признании муниципалитета как одного из самых молочных в регионе. Местные производители будут активно работать с молокозаводом в Сыктывкаре.

В 2022 году Корткеросский район оказался в тройке самых молочных муниципалитетов региона. За прошлый год там произвели более 10 тысяч молока, что составило 26,7% от всей молочной продукции в Коми.