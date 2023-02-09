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Закрытие молокозавода в одном из районов Коми не отразилось на количестве продукции

Закрытие молокозавода в одном из районов Коми не отразилось на количестве продукцииФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Минсельхозе Коми сообщили, что закрытие молочного завода в Корткеросском районе никак не отразилось на признании муниципалитета как одного из самых молочных в регионе. Местные производители будут активно работать с молокозаводом в Сыктывкаре.

В 2022 году Корткеросский район оказался в тройке самых молочных муниципалитетов региона. За прошлый год там произвели более 10 тысяч молока, что составило 26,7% от всей молочной продукции в Коми. 

Закрытие молокозавода в Корткеросском районе не отразилось на логистике молочной продукции в учреждениях района. Сейчас в них поставляется молоко из Сыктывкара и от местных производителей.

При этом молочное направление в районе продолжает свое развитие. В следующем году в районе запустят новую ферму на 324 голов молочного скота.
 

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