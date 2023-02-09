Глава Коми встретился с семьями участников СВО: про какие льготы стало известно

9 февраля губернатор региона Владимир Уйба провел встречу с родственниками участников боевых действий. Глава Коми ответил на вопросы присутствующих, которые были связаны с предоставлением отпусков военнослужащим, мер социальной поддержки, выплат, летнего отдыха для детей военнослужащих, лечением и реабилитацией бойцов. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” побывал на встрече.

Глава региона пообщался с семьями участников СВО из Сыктывкара, Сыктывдинского и Корткеросского районов в зале и с семьями военнослужащих из других муниципалитетов, принявших участие в мероприятии по видеосвязи: всего было около 250 человек.

В самом начале глава Коми рассказал о формировании очередного конвоя гуманитарной помощи, который скоро отправится на передовую.

“Очередную партию отправим на днях – все, что собрали всем миром: родственники военнослужащих, волонтеры, организации, которые помогают, правительство Коми. Стараемся груз передавать из рук в руки, доставить непосредственно до подразделений, чтобы все посылки дошли до адресатов и не потерялись”, – сказал глава региона.

Глава Коми сообщил, что в республике организована работа по оказанию помощи военнослужащим, которые возвращаются со службы.