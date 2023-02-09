Глава Коми встретился с семьями участников СВО: про какие льготы стало известно

9 февраля губернатор региона Владимир Уйба провел встречу с родственниками участников боевых действий. Глава Коми ответил на вопросы присутствующих, которые были связаны с предоставлением отпусков военнослужащим, мер социальной поддержки, выплат, летнего отдыха для детей военнослужащих, лечением и реабилитацией бойцов. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” побывал на встрече.
Глава региона пообщался с семьями участников СВО из Сыктывкара, Сыктывдинского и Корткеросского районов в зале и с семьями военнослужащих из других муниципалитетов, принявших участие в мероприятии по видеосвязи: всего было около 250 человек.
В самом начале глава Коми рассказал о формировании очередного конвоя гуманитарной помощи, который скоро отправится на передовую.
“Очередную партию отправим на днях – все, что собрали всем миром: родственники военнослужащих, волонтеры, организации, которые помогают, правительство Коми. Стараемся груз передавать из рук в руки, доставить непосредственно до подразделений, чтобы все посылки дошли до адресатов и не потерялись”, – сказал глава региона.
Глава Коми сообщил, что в республике организована работа по оказанию помощи военнослужащим, которые возвращаются со службы.
“Оперативно решаем вопросы медицинской помощи военнослужащим, вернувшимся из зоны боевых действий. Это очень большой блок работы. Это и медицинская, и психологическая, и социальная реабилитация. Кто-то из-за полученного ранения больше не может выполнять ту работу, которой занимался раньше. Мы предоставляем им бесплатное обучение и помогаем с выбором работы”, – рассказал губернатор.
Также участников встречи интересовал вопрос о предоставлении отпусков бойцам. Владимир Уйба ответил, что вопрос отпусков – в компетенции Минобороны и в условиях военных действий принимается на усмотрение командира. Другие просили оказать дополнительную медицинскую помощь раненым, передать посылки, решить вопросы с выплатами. Кроме того, как рассказал Владимир Уйба, дети участников СВО смогут отдохнуть и укрепить здоровье в детских лагерях республики на Черноморском побережье.
Участники СВО наряду с федеральными мерами получают региональные меры поддержки. Это единовременные денежные выплаты военнослужащим, бесплатное питание для школьников, компенсация платы за детский сад, возмещение расходов на газификацию жилья.
Владимир Уйба напомнил, что при возникновении проблем, с которыми семья участника спецоперации самостоятельно справиться не может, необходимо обратиться на горячую линию при региональном Министерстве труда, занятости и социальной защиты. Телефон: 8(912)141-42-00. Звонки принимаются в будни с 9:00 до 18:00, в другое время можно оставить аудиосообщение. Решение по каждому вопросу глава Республики Коми контролирует лично. Обращения от родственников сопровождаются вплоть до решения проблемы.
Глава Коми сказал, что встречи с родственниками участников СВО крайне важны. Они помогают понять и устранить узкие места в системе мер поддержки, которую выстраивает правительство Коми. И такие встречи продолжатся.