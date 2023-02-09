В Коми полицейская собака привела правоохранителей к вору бензопилы

В Сыктывдинском районе суд рассмотрел дело в отношении 50-летнего жителя. Его признали виновным в краже со значительным ущербом. Об этом сообщила республиканская прокуратура.

Стало известно, что в ноябре прошлого года, мужчина отправился со своим знакомым на рыбалку. По пути он проник в один из домов в деревне Парчим, из которого похитил бензопилу, ножи, колун, кастрюлю, канистры с маслом и другие предметы домашней утвари.