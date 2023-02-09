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Прокуратура оценила готовность к открытию нового детского сада в Сыктывкаре

Прокуратура оценила готовность к открытию нового детского сада в СыктывкареФото администрации Сыктывкара

9 февраля мэр Сыктывкара Владимир Голдин и прокурор города Павел Якимов оценили ход строительства нового детского сада в местечке Кочпон-Чит. Об этом сообщила пресс-служба администрации столицы Коми.

Подрядная организация сообщила, что все ремонтные работы в будущем детском саду завершены, а помещения уже частично оснастили мебелью. В ближайшее время ожидается поставка инвентаря, посуду, игрушек и учебно-методических пособий.

Директор детского сада Светлана Романенко добавила, что работы все выполняются в срок, и сейчас готовятся документы для передачи детсада в собственность Сыктывкара. 

Создание детского сада стало возможным благодаря нацпроекту “Демография”. В учреждении разместятся 12 дошкольных групп. Также в здании будет находиться бассейн, пищеблок, и залы для кружков и спортивных игр.

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