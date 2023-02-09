Прокуратура оценила готовность к открытию нового детского сада в Сыктывкаре

9 февраля мэр Сыктывкара Владимир Голдин и прокурор города Павел Якимов оценили ход строительства нового детского сада в местечке Кочпон-Чит. Об этом сообщила пресс-служба администрации столицы Коми. Подрядная организация сообщила, что все ремонтные работы в будущем детском саду завершены, а помещения уже частично оснастили мебелью. В ближайшее время ожидается поставка инвентаря, посуду, игрушек и учебно-методических пособий.

Директор детского сада Светлана Романенко добавила, что работы все выполняются в срок, и сейчас готовятся документы для передачи детсада в собственность Сыктывкара.