Прокуратура оценила готовность к открытию нового детского сада в Сыктывкаре

9 февраля мэр Сыктывкара Владимир Голдин и прокурор города Павел Якимов оценили ход строительства нового детского сада в местечке Кочпон-Чит. Об этом сообщила пресс-служба администрации столицы Коми.
Подрядная организация сообщила, что все ремонтные работы в будущем детском саду завершены, а помещения уже частично оснастили мебелью. В ближайшее время ожидается поставка инвентаря, посуду, игрушек и учебно-методических пособий.
Директор детского сада Светлана Романенко добавила, что работы все выполняются в срок, и сейчас готовятся документы для передачи детсада в собственность Сыктывкара.
Создание детского сада стало возможным благодаря нацпроекту “Демография”. В учреждении разместятся 12 дошкольных групп. Также в здании будет находиться бассейн, пищеблок, и залы для кружков и спортивных игр.