Сыктывкарские стоматологи рассказали, почему вылечить зуб дорого и можно ли есть сладкое

9 февраля отмечается международный День стоматолога. Этих врачей боятся многие, а они при этом делают все, чтобы улыбка была красивой и здоровой. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с тремя стоматологами из Коми и узнал, почему лечение зубов такое дорогое и как не попасть к ним в кресло.
Дмитрий Круглов, 31 год. Работает стоматологом уже пять лет.
Почему решили связать свою жизнь со стоматологией?
“Еще в детстве захотел связать свою жизнь с медициной, факультет выбрал по велению сердца, объективной причины, думаю, тогда еще не было. Закончил Приволжский исследовательский медицинский университет в Нижнем Новгороде”.
Не было ли противно ковыряться в чужих зубах?
“Ко мне приходят люди с проблемами, которые они мне доверили. Я же, в свою очередь, используя свои навыки и знания, с удовольствием помогаю им с их проблемами, если это решение соответствует моей специальности, в других случаях записываю к врачу другого направления. Даже в мыслях никогда бы не использовал слово “противно”.
Какие пациенты вас раздражают больше всего?
“На работе я полностью сосредотачиваюсь на том факте, что я врач и должен помочь человеку, субъективные суждения о человеке не принимаю. Люди могут сильно нервничать, могут испытывать боль. Понятное дело, что прийти на прием они могут совсем не в духе, ничего страшного”.
Расскажите о самой сложной работе?
“Для меня самой сложной и самой интересной областью в стоматологии является эндодонтия — раздел стоматологии, изучающий систему корневых каналов. Большая часть моей практики посвящена именно ей”.
Почему зубы так дорого лечить?
“Если углубиться в этот вопрос, то можно увидеть, что стоимость лечения зубов в нашей стране значительно ниже, чем в других странах. Она складывается из многих факторов: цена на качественные стоматологические материалы и оборудование, их импорта, работы врача, ассистента, работы клиники в целом. Может быть, я не прав, ценообразованием занимаются разбирающиеся в этом люди, я всего лишь лечу людей”.
Бывали ли клиенты, которые до ужаса боялись вас? Как с ними справлялись?
“Да, существуют люди со стоматофобией. Предполагаю, что те, у кого эта фобия проявляется слишком ярко, даже не попадают к стоматологу и это является проблемой и риском для их здоровья. С теми, кто поборол свой страх, ведется спокойный диалог и в конечном счете мы вместе с пациентом справляемся с его боязнью, расставив правильные приоритеты”.
Сами боитесь стоматологов?
“Не боюсь, но на лечении у стоматолога я был всего один раз в жизни — в детстве, мне удаляли молочный зуб. Думаю, когда возникнет потребность в лечении, проблем не будет”!
Бывали ли клиенты с идеальными зубами?
“Их достаточно много. Это люди, которым с детства объясняли важность правильного ухода за полостью рта и они ходят на ежегодные стоматологические осмотры раз в год, проводят профессиональную чистку для удаления зубных отложений. В принципе иметь здоровые зубы не сложно, нужно поднимать уровень просвещенности населения о здоровье полости рта и правильно мотивировать”.
Что надо делать, чтобы к вам реже ходить?
“Некоторых людей это смущает и даже обижает, но нужно научиться правильно чистить зубы. Необходимо очистить наружные поверхности зубов выметающими движениями от десны к режущему краю. И в любом случае на осмотр нужно приходить не реже одного раза в год. Большинство заболеваний, не только в стоматологии, очень легко пресечь на начальном этапе развития”.
Действительно ли сладкое вредно для зубов?
“Мне казалось, что это известно уже многие годы. Да, бактерии полости рта используют для своего развития сахар, выделяя при этом молочную кислоту. Именно эта кислота начинает разрушать сначала эмаль, а далее и более глубоко расположенные ткани зуба. Если всего лишь отказаться от сахара или сильно снизить его потребление, это приведет к тому, что кариес не возникнет. Бактерии просто не смогут вырабатывать кислоту без сахара”.
Ирина Макарова, 34 года. Работает стоматологом 13,5 лет
Почему решили связать свою жизнь со стоматологией?
“Профессию стоматолога выбрала, чтобы дарить людям не только здоровые зубы, но и красивую улыбку, хорошее настроение. Окончила Сыктывкарский медицинский колледж имени Морозова”.
Не было ли противно ковыряться в чужих зубах?
"Ковыряться" в чужих зубах совсем не противно, ведь это моя любимая работа”.
Расскажите о самой сложной работе?
“Я считаю, что это эндодонтия — лечение корневых каналов. Довольно кропотливая и сложная область стоматологии, в которой много нюансов”.
Почему зубы так дорого лечить?
“Услуги профессионала, работающего в хорошей клинике с современными материалами, оборудованием не могут стоить слишком дешево”.
Бывали ли клиенты, которые до ужаса боялись вас? Как с ними справлялись?
“Такие пациенты, конечно же, есть. В таких случаях осмотры провожу максимально аккуратно. Чтобы пациент не почувствовал боли, применяю современное и безопасное обезболивание”.
Что надо делать, чтобы к вам реже ходить?
“Соблюдать все рекомендации и не пропускать , назначенные доктором , профилактические визиты”.
Действительно ли сладкое вредно для зубов?
“К сожалению, даже полный отказ от сладкого не гарантирует отсутствия проблем с зубами”.
Юлия Сандюк, 38 лет. Работает стоматологом 20 лет
Почему решили связать свою жизнь со стоматологией?
“В детском садике я всегда играла в "больничку": на веранде укладывала болеющего и лечила камушками. В 7 лет я начала таскать бездомных животных домой, спасала котят. После того, как заболела моя бабушка, я очень хотела ей помочь. Тогда я поняла, что хочу посвятить свою жизнь медицине. В начале я получила среднее профессиональное образование по специальности "зубной врач", ну и позже закончила медицинский университет, получив специальность "стоматолог общей практики". Уже 20 лет я влюблена в свою профессиональную деятельность. Стоматология — -это моя родная стихия. А мои пациенты самые лучшие”!
Расскажите о самой сложной работе?
“Я не боюсь сложностей в своей профессии! Для меня нет сложной ситуации. Практика — это жизнь, а если работать "налегке", то это деградация. Поэтому я всегда учусь и развиваюсь в своей сфере”.
Почему зубы так дорого лечить?
“Сейчас прием веду только платно, и многие интересуются: "Почему так дорого лечить зубы?". Если честно, зубы лечить недорого, если вовремя обратиться за помощью и вылечить не осложненный кариес, то стоимость лечения можно сравнить с "тюнингом" для девушек в салоне красоты, а для мужчин — как сходить на рыбалку”.
Бывали ли клиенты, которые до ужаса боялись вас? Как с ними справлялись?
“Я не боюсь лечить зубы, и стараюсь лечить без анестезии, так как очень плохо ее переношу! А мои пациенты, которые испытывают страх перед приемом, становятся после первого посещения "супергероем"! А далее вообще лечатся без анестезии”.
Бывали ли клиенты с идеальными зубами?
“К сожалению, очень мало пациентов, которые приходят с идеальными зубами. Это касается взрослого и молодого поколения. Взрослые бояться из-за негативного прошлого опыта и приходят очень поздно со своими проблемами, или же они неправильно ухаживают за зубами. А у детей проблемы в основном из-за безответственности родителей. Необходимо приходить на осмотр и профилактику взрослым два раза в год, а детям я советую три раза в год. Таким образом вы сэкономите семейный бюджет и у вас не будет осложненного кариеса”.
Действительно ли сладкое вредно для зубов?
“Кушать сладости абсолютно нормально, важно не злоупотреблять и знать качество и тип сладкого! Хочу отметить, что на первом месте по опасным для зубов продуктам стоит газировка! В таких напитках очень много сахара, кислотных компонентов, плюс пузырьки, усиливающие эффект воздействия сахара на эмаль зубов в 10 раз. И это углеводное воздействие приводит к генерализованной деминерализации эмали зубов, чем очень опасно. Кстати, деток и взрослых, которые злоупотребляют газировками, по зубам можно сразу определить. Второе место занимают леденцы, чупа-чупсы, карамельки, ириски, жевательные конфеты и тянучки. Они содержат огромное количество сахара, а также долгоиграющее присутствие в полости рта: рассасывание и жевание длительное время”.