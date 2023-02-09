Сыктывкарские стоматологи рассказали, почему вылечить зуб дорого и можно ли есть сладкое

9 февраля отмечается международный День стоматолога. Этих врачей боятся многие, а они при этом делают все, чтобы улыбка была красивой и здоровой. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с тремя стоматологами из Коми и узнал, почему лечение зубов такое дорогое и как не попасть к ним в кресло.

Дмитрий Круглов, 31 год. Работает стоматологом уже пять лет.

Почему решили связать свою жизнь со стоматологией?

“Еще в детстве захотел связать свою жизнь с медициной, факультет выбрал по велению сердца, объективной причины, думаю, тогда еще не было. Закончил Приволжский исследовательский медицинский университет в Нижнем Новгороде”.

Не было ли противно ковыряться в чужих зубах?