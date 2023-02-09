“Лямпиаду” опять проведут в селе Ыб

Зампред правительства региона Галина Габушева рассказала, что чемпионат по гонкам на охотничьих лыжах “Лямпиада” снова проведут в селе Ыб. Причина – этнопарк уже организовывал ранее мероприятие и имеет опыт проведения.

Как заявила на своей странице ВКонтакте Галина Габушева, финно-угорский этнопарк знает, как организовать правильно эти гонки.