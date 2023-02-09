“Лямпиаду” опять проведут в селе Ыб

Зампред правительства региона Галина Габушева рассказала, что чемпионат по гонкам на охотничьих лыжах “Лямпиада” снова проведут в селе Ыб. Причина – этнопарк уже организовывал ранее мероприятие и имеет опыт проведения.
Как заявила на своей странице ВКонтакте Галина Габушева, финно-угорский этнопарк знает, как организовать правильно эти гонки.
“Во время проведения соревнований будет организована ярмарочная торговля, этноплощадки и мастер-классы. Сегодня с участниками организационного комитета обсудили подготовку к предстоящему празднику. Совсем скоро начнётся регистрация участников и набор волонтёров”, – написала в социальных сетях зампред правительства.
Ранее глава Корткеросского района Константин Сажин сообщал, что для фестиваля готовят участки в селе Большелуг. По итогу мероприятие решили проводить в Финно-угорском парке.