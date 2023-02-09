Стало известно, будут ли вводить ограничения из-за роста заболеваемости ковидом в России

В Роспотребнадзоре рассказали, готовятся ли вводить новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

По заявлению ведомства, в ближайшее время, несмотря на то, что показатель заболеваемости растет четыре недели подряд, необходимости в специальных мерах нет. Циркулирующие на данный момент штаммы вируса проходят у пациентов чаще всего в легкой форме.