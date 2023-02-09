Стало известно, будут ли вводить ограничения из-за роста заболеваемости ковидом в России

В Роспотребнадзоре рассказали, готовятся ли вводить новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
По заявлению ведомства, в ближайшее время, несмотря на то, что показатель заболеваемости растет четыре недели подряд, необходимости в специальных мерах нет. Циркулирующие на данный момент штаммы вируса проходят у пациентов чаще всего в легкой форме.
"Циркулирующие на сегодняшний день в России варианты COVID-19 отличаются высокой заразностью, но вызванное ими заболевание, как правило, протекает в легкой форме. В связи с этим введение каких-либо дополнительных противоэпидемических мер не требуется", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что в Коми появились первые случаи заражения штаммом коронавируса с пугающим названием "кракен". Его отличительная черта — особая заразность.
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