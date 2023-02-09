В Коми экс-депутат хранил дома наркотики и угрожал убить собственную дочь

В Корткеросском районном суде вынесли приговор бывшему чиновнику, которого признали виновным в хранении наркотиков и угрозах убийством депутата Совета Корткероса.

По информации пресс-службы судов Коми, с 2019 по 2022 год экс-депутат выращивал коноплю и хранил ее для личных целей в своем доме и хозпостройках. В результате обыска полиция изъяла почти килограмм запрещенного растения. Кроме того, с 6 на 7 августа 2022 года он, в ходе ссоры с бывшей женой, накинулся на нее и угрожал убить несовершеннолетнюю дочь, которая защищала мать