В Коми с сотрудником буровой компании произошел несчастный случай

Трудинспекция Коми расследовала тяжелый несчастный случай, который произошел 11 декабря 2022 года с работником буровой компании Евразия в Усинске.

Во время работы сотрудник оступился и упал на землю с площадки обслуживания верхнего оборудования мобильной буровой установки, с высоты 1,37 метра. Как выяснила комиссия расследованию, во время работ не был обеспечен контроль со стороны руководителей и специалистов подразделения, а также отмечены проблемы соблюдением трудовой дисциплины. Несчастный признали связанным с производством.