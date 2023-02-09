На трассе в Коми полыхала машина такси

В Воркуте прямо на трассе загорелась машина такси. О пожаре в автомобиле сообщили 9 января в 9:28.
Как рассказали в МЧС республики, это случилось на 41 километре кольцевой дороги Заполярья. На экстренный вызов выехали пожарные, которые сумели оперативно справиться с возгоранием. В результате никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.
Момент пожара попал на видео. Ролик смотрите в нашем Telegram-канале.
Напомним, ранее, 6 февраля, жители Коми сняли на камеру еще один пожар. в Ухте загорелся частный дом. Пламя хватило здание по улице 3-я Нагорная, 7. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 12:30. На место срочно отправились силы Ухтинского пожарно-спасательного гарнизона. Из-за пожара пришлось перекрыть всю улицу.