На трассе в Коми полыхала машина такси

В Воркуте прямо на трассе загорелась машина такси. О пожаре в автомобиле сообщили 9 января в 9:28.

Как рассказали в МЧС республики, это случилось на 41 километре кольцевой дороги Заполярья. На экстренный вызов выехали пожарные, которые сумели оперативно справиться с возгоранием. В результате никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.