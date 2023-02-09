Каждая семья в Коми, где родился ребенок, получит детский набор

В Коми продолжается региональная программа Подарок новорожденному. В 2023 году каждая семья, где родится ребенок, получит его. На это из бюджета региона выделено 35 миллионов рублей.
Такой подарок поможет заботиться о ребенке после его рождения. Новая практика помощи семьям востребована, это хорошее дополнение к тем финансовым мерам поддержки, которые действуют в Республике Коми.
За полгода комплекты для новорожденных с символикой республики получили более трех тысяч семей. Подарок от республики родителям малышей вручают, как правило, в день выписки из родильного дома или из центральной районной больницы. Комплект детских принадлежностей подарят и в том случае, если мама направлена на роды в другой регион.
В комплект входят постельное белье, пеленки, одеяло, носочки, подгузники, косметические средства для ухода и купания. В 2023 году к набору детских принадлежностей добавят несколько предметов одежды: распашонку, подгузники-штанишки, варежки-антицарапки и чепчик.