Каждая семья в Коми, где родился ребенок, получит детский набор

В Коми продолжается региональная программа Подарок новорожденному. В 2023 году каждая семья, где родится ребенок, получит его. На это из бюджета региона выделено 35 миллионов рублей.

Такой подарок поможет заботиться о ребенке после его рождения. Новая практика помощи семьям востребована, это хорошее дополнение к тем финансовым мерам поддержки, которые действуют в Республике Коми.