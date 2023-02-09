Коми попала на третье место по потреблению водки в России

Республика Коми оказалась на третьем месте среди регионов России по потреблению водки за 2022 год. Такое заявление сделали в Центре исследований федерального и регионального рынков алкоголя.

На первом месте среди любителей водки оказалась Сахалинская область, где показатель составил 11,8 литров на человека. В Магаданской области один человек в среднем покупает 11 литров, а в Коми приобретают 10,4 литра водки на одного горожанина. Как отмечают Известия, этот показатель в сравнении с 2021 годом не изменился.