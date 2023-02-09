Ветер валил грузовики: синоптики рассказали, придет ли воркутинская метель в Сыктывкар

В Воркуте из-за сильных метелей горожане оставляли свои автомобили и спасались бегством. Скорость ветра достигала до 28 метров в секунду. Занятия в школах отменили с 1 по 11 классы. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с синоптиком ЦГМС и узнал придет ли такая погода в столицу Коми.
Антициклон принес в Заполярье сильные метели и снегопады. 8 февраля из-за непогоды автомобили застревали в сугробах, а видимость упала до 200 метров.
“Это первая метель в этом сезоне. Для Воркуты это норма. Антициклон уже уходит из нашего региона, пик уже прошел, поэтому скоро погода станет ясной. 8 февраля ветер достигал 28 метров в секунду, 10 февраля ветер будет еще 15-17 метров в секунду, он уже идет на спад. Снег в Воркуте выпал в пределах нормы. В Сыктывкар такая непогода не придет”, — объяснила заведующая отделом ЦГМС по Коми Ольга Козак.
Последствия метелей рабочим приходится разгребать до сих пор. Многие брошенные автомобили и грузовики перевернулись из-за сильного ветра. Линии электропередач оборваны, окна в некоторых подъездах многоквартирных домов выбиты. Властям города пришлось на время закрыть кольцевую автодорогу в целях безопасности горожан. Также открыли пункты временного размещения людей.
9 февраля кольцевую автодорогу открыли. В Воркуте объявили актированный день для учащихся школ с 1 по 11 класс, а также для 1- 2 курсов дневных отделений средних профессиональных учебных заведений на базе 9-ти классов.
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