Ветер валил грузовики: синоптики рассказали, придет ли воркутинская метель в Сыктывкар

В Воркуте из-за сильных метелей горожане оставляли свои автомобили и спасались бегством. Скорость ветра достигала до 28 метров в секунду. Занятия в школах отменили с 1 по 11 классы. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с синоптиком ЦГМС и узнал придет ли такая погода в столицу Коми.

Антициклон принес в Заполярье сильные метели и снегопады. 8 февраля из-за непогоды автомобили застревали в сугробах, а видимость упала до 200 метров.