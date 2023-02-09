Настоящие истерички: женщины с этими именами решают проблемы только криками

Женщины с этими именами не отличаются устойчивой психикой. Довести до истерики их может чуть ли не что угодно, ведь дурная энергетика заложена в них с рождения, пишет портал BLITZ+.
Роза
Роза спокойно раскрывает чужие секреты, распространяет слухи и причиняет своими словами боль окружающим. При этом она не осознает своих ошибок, а во время ссоры проявит грубость. Захотите уйти? Эта особа без колебаний крикнет еще пару обидных слов в вашу сторону.
Рената
Уже в маленьком возрасте показала ровесникам, что обижать ее не нужно, постоять за себя умеет. Повзрослев, устав своей жизни она не меняет: ради достижения цели может и поругаться, и по головам пройти.
Руслана
Изводит родных до тех пор, пока не добьется своего. Во время ссор припомнит все старые обиды и проступки, а вскоре и вовсе расскажет о них всем вокруг.