Настоящие истерички: женщины с этими именами решают проблемы только криками

Женщины с этими именами не отличаются устойчивой психикой. Довести до истерики их может чуть ли не что угодно, ведь дурная энергетика заложена в них с рождения, пишет портал BLITZ+. Роза

Роза спокойно раскрывает чужие секреты, распространяет слухи и причиняет своими словами боль окружающим. При этом она не осознает своих ошибок, а во время ссоры проявит грубость. Захотите уйти? Эта особа без колебаний крикнет еще пару обидных слов в вашу сторону.

Рената

Уже в маленьком возрасте показала ровесникам, что обижать ее не нужно, постоять за себя умеет. Повзрослев, устав своей жизни она не меняет: ради достижения цели может и поругаться, и по головам пройти.

Руслана