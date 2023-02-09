Все знаки зодиака, кроме двух, окажутся в ловушке судьбы в феврале

Сразу несколько знаков зодиака ждут жизненные трудности. После Полнолуния 5 февраля они могут стать рассеянными и ленивыми, а конфликтность может сильно помешать на пути к своим целям. Об этом рассказывают астрологи 7days.ru. Овен В феврале с Овнами лучше не спорить, ведь они окажутся под негативным влиянием Марса со второй половины месяца. Это станет причиной частых конфликтов на работе. Овнам будет сложно совладать с эмоциями, поэтому вся надежда на благоразумие оппонентов.

Телец Людям этого знака стоит остерегаться своей лени. Это именно тот знак зодиака, для которого губительно бездействие. Тельцы очень быстро начинают терять деловую хватку. В феврале они рискуют упустить важный проект, а потом весь месяц будут корить себя за оплошность.

Близнецы

Представители этого созвездия могут оказаться в плену у своих эмоций. Резкая смена настроения скажется на общении и может принести немало проблем. Старайтесь сконцентрироваться на главных задачах и игнорируйте мнение окружающих.

Лев

Самый главный враг Льва - это его язык. Самовлюбленные натуры не смогут упустить момента лишний раз похвастаться перед коллегами и друзьями. Более того, в феврале Полнолуние сделает вас уязвимым перед общественным мнением и любая критика может быть фатальной.

Дева

Людей этого знака постоянно кидает в крайности. Девы то пропадают сутками на работе, то пытаются уделить больше времени семье. Февраль станет месяцем, когда Дева выберет второе и может оказаться на грани увольнения. Найдите уже баланс в жизни, чтобы забыть о проблемах.

Весы

Весов в феврале может погубить чувство жалости. Сейчас настал период, когда нужно нанести решающий удар конкурентам, а вместо действия вы выбираете гуманные способы получения прибыли. Будьте жестче и самостоятельнее. Если это необходимо, то проведите время наедине с собой, чтобы упорядочить мысли в голове.

Скорпион

А вот представителям этого созвездия в феврале следовало бы замедлиться в своих решениях. Иначе они могут иметь проблемы с законом. Старайтесь не совершать действий, которые противоречат совести, и обращайте внимание на советы близких вам людей.

Козерог

Деятельным Козерогам не следует в феврале взваливать на себя слишком много дополнительных обязанностей. Особенно если эта работа должна быть сделана совершенно другими людьми. Научитесь отказывать, тогда появится больше времени на себя и семью.

Водолей

Водолей давно тратит больше, чем зарабатывает. Немедленно наведите порядок в финансах - или весь март будете выбираться из долговой ямы. Не берите новые кредиты, а свободные деньги направьте на закрытие текущих дыр в бюджете.

Рыбы

Для Рыб февраль станет месяцем расставаний, если они не научатся подбирать слова. Чтобы наверняка спасти семью, посвятите больше времени работе. Но будьте аккуратнее: ваш длинный язык может лишить успеха и в карьере.