В России семьям с ипотекой будут выплачивать ежемесячные пособия

В России предложили принять законопроект о новой мере поддержки для семей с детьми. На этот раз он коснется недвижимости, а именно, ипотеки. О выплатах, которые они могут получить, сообщила "Парламентская газета".

Сейчас готовится законопроект, который предполагает, что россияне, имеющие ипотеку, после оплаты ежемесячного платежа, ощущают острую нехватку финансов, что сказывается на их жизни. Сенатор Иван Абрамов, который является автором проекта, предлагает внести такие семьи в список нуждающихся и выплачивать им единое пособие ежемесячно.