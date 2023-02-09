Ипотечный портфель Сбербанка в СЗФО вырос в 2022 году на 16 процентов

За 2022 год портфель ипотечного кредитования Северо-Западного банка Сбербанка вырос на 16% по сравнению с результатами 2021 года. Наибольший прирост портфеля показали Ленобласть (19%) и Санкт-Петербург (18%). Доля ипотеки в общем кредитном портфеле банка за прошлый год увеличилась на 3 п.п. и составила 65%.

В прошлом году Сбербанк на Северо-Западе выдал 306,6 млрд рублей кредитных средств на жильё . На Северную столицу пришлось 60% всего объема, или 190,7 млрд рублей. Также в лидерах Ленинградская область (26 млрд рублей) и Архангельская область (20,3 млрд рублей) .