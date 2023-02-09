Сбер: портфель кредитования физлиц Северо-Западного банка достиг 1,43 трлн рублей к 2023 г

По итогам 2022 года розничный кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка вырос на 12% и превысил 1,43 трлн рублей (1 432,3 млрд). По Санкт-Петербургу и Ленинградской области рост выше – 16% и 13% соответственно. Половина розничного портфеля банка в СЗФО приходится на Петербург – 739,5 млрд рублей .

Драйвером кредитования по итогам года остаётся ипотека. В 2022 году портфель ипотечного кредитования увеличился на 16% и достиг 934,1 млрд рублей. По Санкт-Петербургу портфель увеличился на 18% – до 564,4 млрд рублей (это 60% всего ипотечного портфеля Северо-Западного банка). Также лидеры по темпу прироста: Ленинградская область (19%), Калининградская область (15%) и Мурманская область (14%).