В Роскачестве рассказали, чем опасно запивать таблетки

Специалисты Роскачества назвали напитки, которыми ни в коем случае нельзя записать таблетки. Об этом они рассказали в Telegram-канале организации, пишет "Рамблер".

Опасными оказались чай, кофе и энергетики. В составе этих напитков есть кофеин, который может вступить в реакцию с лекарствами запустить действие побочных эффектов. От каких-то таблеток толку не будет вовсе, а другие могут навредить здоровью.