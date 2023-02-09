В Роскачестве рассказали, чем опасно запивать таблетки

Специалисты Роскачества назвали напитки, которыми ни в коем случае нельзя записать таблетки. Об этом они рассказали в Telegram-канале организации, пишет "Рамблер".
Опасными оказались чай, кофе и энергетики. В составе этих напитков есть кофеин, который может вступить в реакцию с лекарствами запустить действие побочных эффектов. От каких-то таблеток толку не будет вовсе, а другие могут навредить здоровью.
Также не рекомендуется запивать таблетки молоком. Оно не дает всасываться антибиотикам и веществам для лечения щитовидки. Строго-настрого запрещено делать это грейпфрутовым или апельсиновым соком. Они могут навредить, если выпить их за 4 часа до приема лекарств. Поэтому от этих напитков лучше отказаться на время курса таблеток.
Могут быть опасны и травяные чаи, которые повышают активность некоторых органов и метаболизм, поэтому лекарства перерабатываются быстрее, а это может быть опасно для организма.
Под запрет попали травяные чаи, которые повышают активность некоторых органов и метаболизм, поэтому лекарства перерабатываются быстрее, а это может быть опасно для организма.