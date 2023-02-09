Корпоративный кредитный портфель Сбера по Северо-Западу превысил 1,2 трлн рублей

Корпоративный кредитный портфель Сбербанка в СЗФО превысил 1,2 трлн рублей . Рост за 2022 год составил 16%. Об этом на ежегодной пресс-конференции по итогам 2022 года сообщил заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Анатолий Песенников.

В 2022 году динамичный рост показал портфель кредитования застройщиков в СЗФО. Его объём превысил 310 млрд рублей . Как сообщил спикер, устойчивой работе отрасли способствовали ипотечные кредиты с господдержкой и механизм эскроу-счетов. По этой схеме банк финансирует строительство 3,5 млн квадратных метров на Северо-Западе.

Кредитный портфель ESG-проектов банка на Северо-Западе показал значительный рост и приближается к 200 млрд рублей. Лидируют в этом направлении по СЗФО Санкт-Петербург и Ленинградская, Архангельская и Вологодская области.

Анатолий Песенников, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк: «Как сказал один из наших клиентов, «кризисные времена проходят, а планета для жизни у нас одна». Да, конечно, в фокусе и у нас, и у многих наших корпоративных клиентов сохраняется ESG-повестка. Мы говорим об этом не первый год и продолжаем работать в этой парадигме».

Общий объём выдач корпоративным клиентам сохранился на уровне 2021 и по итогам прошлого года составил 944 млрд рубле й, 367 из которых приходится на Санкт-Петербург и Ленобласть. Лидеры по объёму и динамике – компании лесной и деревообрабатывающей промышленности, строительство и металлургия.

В рамках ГЧП банк в 2022 году одобрил финансирование концессионных проектов на общую сумму 2,8 млрд рублей . А общий объём контрактов на лизинг транспорта и медицинского оборудования составляет порядка 9 млрд рублей.

Кредитование малого бизнеса выросло на 12%. Предприниматели этого сегмента получили в прошлом году 118 млрд рублей , из них основная часть – 75 млрд в Санкт-Петербурге и Ленобласти.