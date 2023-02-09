Метель и гололед: погода в Коми на 9 февраля

О погоде на 9 февраля рассказали специалисты ЦГМС Коми. В этот день будет облачно с прояснениями, ночью местами пройдет небольшой снег.

В Воркутинском районе умеренный снег. Днем небольшие осадки. В отдельных районах гололедно-изморозевое отложение. Ветер западной четверти 7-12 м/с, ночью на севере местами порывами 15-20 м/с, в Воркутинском районе ночью порывами 23-28 м/с, метель. Температура ночью -4...-9, при прояснении -9...-14, днем -1...-6°С.