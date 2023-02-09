Гороскоп на 9 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно отбросить сомнения

Если начать думать над каждым своим шагом, можно вообще не сдвинуться с места, а это вряд ли входит в чьи-либо профессиональные планы. Можно – и нужно – совершать финансовые операции, они сегодня будут успешными как никогда. Звезды также не имеют ничего против риска, но все же просят, чтобы он был разумным. Гороскоп на 9 февраля для Овнов

Если вы давно собирались купить или продать недвижимость, воспользуйтесь энергиями дня: в первом случае вам удастся приобрести жилье со значительной скидкой, а во втором – выгодно сбыть его с рук.

Гороскоп на 9 февраля для Тельцов

Прежде чем приступить к реализации нового проекта, завершите дела, которые были начаты ранее, в противном случае они будут тормозить ваше движение к намеченной цели и вы в нем не преуспеете.

Гороскоп на 9 февраля для Близнецов

В отношениях с любимым человеком сегодня необходимо соблюдать осторожность: велика вероятность того, что из-за неудачного намека или неуместной шутки, как из маленькой искры, вспыхнет большой конфликт.

Гороскоп на 9 февраля для Раков

На время забудьте о материальной составляющей вашей жизни и вспомните о потребностях души: например, послушайте классическую музыку или почитайте стихи любимого поэта: результат вас несказанно удивит.

Гороскоп на 9 февраля для Львов

Пришло время воплотить в жизнь новые идеи, которые давно вертятся у вас в голове: сегодня сложатся максимально благоприятные условия для того, чтобы мечты стали реальностью, а сказка – былью.

Гороскоп на 9 февраля для Дев

Несмотря на то, что от выходных вас отделяет два дня, подумайте об отдыхе: в последнее время вы так много работаете, что просто не успеваете восстанавливать силы, забывая о том, что здоровье у вас одно.

Гороскоп на 9 февраля для Весов

Любая цель – как профессионального, так и личного характера – покорится только тем представителям знака, кто приложит для ее достижения какие-либо усилия – даром ничего получить не удастся.

Гороскоп на 9 февраля для Скорпионов

Пришла пора подвести итоги того, что уже сделано, и составить план на будущее: не бойтесь замахиваться на серьезные проекты: будучи задуманными сегодня, они легко и быстро воплотятся в жизнь.

Гороскоп на 9 февраля для Стрельцов

Велика вероятность получения неожиданной, а потому еще более приятной прибыли – например, вам могут выплатить старый гонорар, повысить зарплату или дать грант на работу над важным проектом.

Гороскоп на 9 февраля для Козерогов

Звезды советуют вам "достать" из долгого ящика дело, которое вы отложили, не справившись с ним, и попробовать довести его дома: похоже, сегодня вам удастся понять, в чем состояла проблема, и успешно решить ее.

Гороскоп на 9 февраля для Водолеев

День благоприятен для решения вопросов, связанных с общением с деловыми партнерами: сегодня вы сможете убедить в своей правоте даже самых упрямых и несговорчивых из них.

Гороскоп на 9 февраля для Рыб