Автобус, сбивший насмерть женщину в Сыктывкаре, долго не проходил техобслуживание
- 21:00 8 февраля
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фото из архива "Pro Город Сыктывкар"
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