Осужденные женщины из Коми вяжут носки для участников СВО

Отбывающие срок женщины в исправительной колонии №31, расположенной в Микуне, присоединились к акции “#МЫВМЕСТЕ” в рамках которой они вяжут теплые носки для военнослужащих и добровольцев участвующих в специальной военной операции. Об этом рассказали в пресс-службе УФСИНа по Коми.

На базе ИК-31 в городе Микунь организован кружок “Творчества и рукоделия” в котором трудятся 13 осужденных женщин. Руководителем кружка стала начальник отдела по воспитательной работе с осужденными Юлия Савочкина.