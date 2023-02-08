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Осужденные женщины из Коми вяжут носки для участников СВО

Осужденные женщины из Коми вяжут носки для участников СВО фото УФСИНа по Коми

Отбывающие срок женщины в исправительной колонии №31, расположенной в Микуне, присоединились к акции “#МЫВМЕСТЕ” в рамках которой они вяжут теплые носки для военнослужащих и добровольцев участвующих в специальной военной операции. Об этом рассказали в пресс-службе УФСИНа по Коми.

На базе ИК-31 в городе Микунь организован кружок “Творчества и рукоделия” в котором трудятся 13 осужденных женщин. Руководителем кружка стала начальник отдела по воспитательной работе с осужденными Юлия Савочкина.

С декабря прошлого года женщины связали уже более 30 пар носков. Эту акцию также поддержала член Общественного совета УФСИНа Елена Вирзум. Девушка обеспечила кружок нитками, а также посодействовала в передачи готовой продукции бойцам на передовую через руководителя исполкома Народного фронта Коми Андрея Мишарина.

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